Ospite dei microfoni di Sky, l'attaccante argentino della Sampdoria Emiliano Rigoni ha parlato della sfida al Napoli di sabato pomeriggio: "Sono molto felice di giocare una partita importante contro un grande avversario. Speriamo di risorgere, sarebbe un bel segnale che siamo tornati sui binari giusti dopo un inizio difficile. Servirà giocare con la giusta tensione, bisogna essere aggressivi e non lasciare spazi, servirà tanta intensità".

All'Atalanta non hai lasciato il segno:

"Non è stata una grande stagione con l'Atalanta, il mister non mi ha dato la possibilità di mettermi in luce ma ora sono felice che la Sampdoria mi ha dato la chance di tornare in Italia. Spero di fare tanti gol, anzi di debuttare con un gol, la squadra ne ha bisogno".