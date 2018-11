© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dennis Praet ha rinnovato il contratto con la Sampdoria. Il belga ha firmato fino al 30 giugno del 2021, per 2 milioni di euro annui (comprensivi di bonus), con un'opzione per l'anno successivo. Il Secolo XIX spiega come sia stata eliminata la clausola rescissoria dell'estate scorsa. Su Praet ci sono Juventus, Roma e Inter, oltre a club di Premier.