Sampdoria, ripartire o meno da Giampaolo? Presto la risposta

Dal corrispondente a Genova

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il campionato della Sampdoria è andato in archivio. La sconfitta di Ferrara ha fatto retrocedere i blucerchiati al decimo posto in classifica, raggiunti dal Torino ma con una differenza reti peggiore rispetto ai granata di Mazzarri. Posizione immutata rispetto alla scorsa stagione, malgrado gran parte del campionato passato al sesto posto, ma un bottino di punti superiore: da 48 a 54 punti. Tanti i giocatori che sono stati valorizzati a partire da Dennis Praet che è definitivamente sbocciato all'ombra della Lanterna a Bartosz Bereszynski che ha disputato una buona stagione. Adesso si tratterà di programmare il futuro a partire dal nodo allenatore da sciogliere. La situazione legata a Marco Giampaolo è in divenire e nei prossimi giorni sicuramente ne sapremo di più.

SODDISFARE LA FIDUCIA - Al termine della gara del “Mazza”, il mister doriano è tornato a parlare del suo futuro in maniera chiara e franca, come sempre: “Mi interessa poter soddisfare attraverso il lavoro, i risultati e l'impegno chi ti accorda fiducia, in questo caso il club e la tifoseria, perché senza questi presupposti non ha senso. Io sono un allenatore di sentimento non un allenatore di denaro e quindi le riflessioni e le valutazioni che farò saranno in funzione soltanto di questa cosa qui”. Un concetto chiaro e cristallino che va ben oltre i vincoli contrattuali. Due settimane fa aveva chiesto chiarezza nella comunicazione degli obiettivi stagionali per poter continuare a tessere la tela blucerchiata.

IN SETTIMANA L'INCONTRO - Dovrebbe essere previsto in questi giorni l'incontro fra Marco Giampaolo e il presidente della Samp Massimo Ferrero. Il tecnico esporrà le sue idee che, come detto alla vigilia, saranno precise. “Faremo il punto della situazione per trovare le convergenze a 360°” ha detto sabato scorso nella sala stampa di Bogliasco. Presto sapremo le risposte e se la Sampdoria continuerà o meno con Marco Giampaolo in sella.