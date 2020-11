Sampdoria, riprendono i contatti per il rinnovo di Yoshida: possibile firma prima di Natale

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la Sampdoria sarebbe pronta per proporre il rinnovo di contratto a Maya Yoshida, attualmente in scadenza nel 2021. La proposta, rifiutata nel corso dell'estate, sarebbe sempre la stessa: prolungamento di anno con spalmatura dell'ingaggio per un valore complessivo di 2 milioni netti. Il suo agente sta prendendo in considerazione questa possibilità e la firma potrebbe arrivare prima di Natale.