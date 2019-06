Sampdoria, ritorni in vista: Pradè e Pecini possono rientrare in società

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, la Sampdoria pensa a due ritorni in società per la prossima stagione. Il club blucerchiato infatti potrebbe riprendere Daniele Pradè dall'udinese e Riccardo Pecini dall'Empoli per affiancarli a Carlo Osti nel mercato e nella gestione societaria.