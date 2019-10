Sampdoria-Roma, formazioni ufficiali: Ranieri lancia il 4-4-2 e Bertolacci

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Roma. Claudio Ranieri vara il 4-4-2 con Quagliarella che avrà in Gabbiadini il compagno di reparto. A sorpresa dal primo minuto Andrea Bertolacci, acquistato nemmeno due settimane fa. Torna titolare Murillo. Fonseca (squalificato, in panchina Nuno Campos) lancia Kalinic dal primo minuto in attacco. Torna Florenzi, nel tridente alle spalle del croato on Zaniolo e Kluivert. Veretout arretra in mediana a far coppia con Cristante mentre il reparto difensivo è lo stesso già visto contro il Cagliari.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; E. Rigoni, Vieira, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

A disp.: Avogadri, Falcone, Augello, Ferrari, Depaoli, Chabot, Regini, Barreto, Ekdal, Leris, Thorsby, Bonazzoli, Caprari, Maroni, Ramirez. All. Ranieri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Kalinic. A disp.: Mirante, Fuzato, Jesus, Fazio, Cetin, Santon, Perotti, Dzeko, Antonucci, Pastore. All.: Fonseca (in panchina Nuno Campos).

ARBITRO: Maresca di Napoli

ASSISTENTI: Peretti di Verona e Cecconi di Empoli

IV UOMO: Giua di Olbia

VAR: Banti di Livorno

AVAR: Ranghetti di Chiari