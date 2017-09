Sampdoria-Roma, recupero non prima di dicembre

Fonte: vocegiallorossa.it

L'allerta meteo ha convinto le istituzioni a rinviare il match tra Sampdoria e Roma, in programma originariamente domani alle 20:45, a data da destinarsi. L'impegno della Roma in Champions League riempie tutti i turni infrasettimanali di settembre, ottobre e anche novembre, visto che nell'unica settimana priva di match di Serie A o di coppe europee - quella che va dal 27 novembre al 3 dicembre - si giocherà il quarto turno di Coppa Italia in cui i blucerchiati sono impegnati contro il Pescara. La partita, dunque, non si potrà recuperare prima dell'ultimo mese dell'anno, in cui andranno in scena gli ottavi di finale del trofeo nazionale spalmati su due settimane: mercoledì 13 dicembre e mercoledì 20 dicembre sono quindi le prime date possibili per recuperare la partita di Marassi, nello slot lasciato libero dalle partite uniche di coppa di Roma (contro Torino o Carpi) ed eventualmente Sampdoria (se supererà il quarto turno).