© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio incontro per Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, a Londra. Il dirigente ha incontrato il Tottenham per Joachim Andersen, difensore danese che è seguito da tutte le big, ma non solo. Anche un paio di banche per l'eventuale cessione del club, come spiega Il Secolo XIX.