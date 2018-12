Antonio Romei, nuovo vicepresidente della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX dopo aver ricevuto la carica. "Il presidente mi ha chiesto di entrare e ho accettato, nella misura in cui questo incarico è compatibile con la mia professione di avvocato. Ormai ho la Sampdoria nel cuore, ho coinvolto anche la mia famiglia in questa passione, darò il massimo per il club. Finirà che prima o poi mi manderanno via dallo studio... cioè mi licenzierò da solo. Non c'è nessun nesso tra i componenti del nuovo CdA e soggetti terzi".