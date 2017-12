Sampdoria, Romei su Skriniar: "Il Moenchengladbach offriva 8 milioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avvocato Romei ha parlato a Il Secolo XIX spiegando come la Sampdoria non farà molto sul mercato. "Di grosse cose da fare in entrata non ne abbiamo, vediamo se riusciamo a sistemare un paio di giocatori in esubero". Poi l'amarcord con un episodio riguardante Skriniar. "Siamo andati avanti un bel po', a fasi alterne. Ricordo un giorno a Bogliasco, eravamo ancora in inverno e stavo vedendo un allenamento della Primavera. C'era uno dei suoi procuratori, Csonto. Mi si avvicina e mi dice che aveva un'offerta irrinunciabile dal Borussia Moenchengladbach, otto milioni. Gli ho risposto se stava scherzando, "guarda che è la Samp a comprare i giocatori dal Borussia Moenchengladbach per otto milioni", ha spiegato l'avvocato della Samp.