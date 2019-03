© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jacopo Sala ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il primo tempo di SPAL-Sampdoria, sfida che vede i blucerchiati in vantaggio all'intervallo per due reti a zero: "Siamo stati bravi a entrare subito in partita e a condurre il gioco. Quando hai un attaccante che fa certi gol è tutto più facile. Qua è un campo difficile, dobbiamo restare concentrati e portare a casa la vittoria. Parte tutto dagli attaccanti, quando siamo compatti in attacco riusciamo a difendere meglio, dobbiamo continuare su questa strada".