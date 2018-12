Jacopo Sala, difensore della Sampdoria, è intervenuto prima del match contro la Spal. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "Contro il Bologna abbiamo sempre espresso il nostro gioco. Questa è una partita per me importante, è una competizione a cui teniamo. Scenderemo in campo carichi. Anche il mister lo ha detto, è una competizione a cui teniamo. Ci sono giocatori che devono mettersi in mostra, cercheremo di fare il nostro gioco".