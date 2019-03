© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riunione video, attivazione atletica ed esercitazioni per lo sviluppo tattico in preparazione della gara di sabato pomeriggio con il Sassuolo. Questo il programma che la Sampdoria ha svolto questa mattina sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Jacopo Sala è tornato ad allenarsi con il gruppo, integrato da nove ragazzi della Primavera di Simone Pavan che ha seguito la seduta da bordocampo. Terapie, fisioterapia e sedute individuali specifiche per Gastón Ramírez e Riccardo Saponara. Programmi di recupero agonistico per Edgar Barreto e Gianluca Caprari.