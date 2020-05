Sampdoria, salgono i giri del motore: a Bogliasco si rivedono Gabbiadini e La Gumina

Si alzano i ritmi a Bogliasco. La Sampdoria continua a mettere benzina nelle gambe in attesa delle notizie provenienti dal Governo sul protocollo sanitario della FIGC. Dal 7 maggio scorso le porte del "Mugnaini" sono aperte per sedute facoltative individuali in modo da consentire ai ragazzi di Claudio Ranieri di rimanere in forma nonostante il lungo periodo di inattività dovuta dalla pandemia di Covid-19. Il ritorno del campionato è ancora lontano, il percorso è ancora tortuoso. E i blucerchiati lo sanno bene visto che nel fine settimana è stata annunciata la positività di quattro giocatori, uno dei quali recidivo, che però risultano asintomatici.

Ritorno per Gabbiadini - Chi invece ha avuto il via libera dai test sta svolgendo alcuni esercizi presso il proprio campo di allenamento. Dopo l’allerta meteo gialla di lunedì, nella giornata di ieri è tornato a splendere, seppur ad intermittenza, il sole sul Poggio. Manolo Gabbiadini - primo allenamento per lui - Albin Ekdal, Gaston Ramirez, Lorenzo Tonelli, Karol Linetty e Mehdi Leris. Poi ancora Nicola Murru, Kristoffer Askildsen, Kaique Rocha, Omar Colley e Ronaldo Vieira. Questi sono alcuni dei calciatori che, coperti da mascherine e monitorati all’ingresso con la misura della temperatura, sono arrivati al quartier generale blucerchiato.

La prima di La Gumina - Nella mattinata di ieri si è presentato anche Antonino La Gumina che, come Ekdal e Gabbiadini, era fra i giocatori che sono stati colpiti dal virus lo scorso 13 marzo. L'attaccante blucerchiato è tornato a Bogliasco per prendere nuovamente confidenza con quel campo da cui è stato troppo lontano. Il giocatore ha subito immortalato il momento postando sui social una fotografia del green centrale con il commento "Mi sei mancato non sai quanto", il tutto corredato da un cuore. A piccoli passi la Sampdoria prova a ripartire.