© foto di Federico De Luca

La Sampdoria non farà tanto mercato durante il mese di gennaio, stando a quanto riferito da Il Secolo XIX. Andranno via soltanto quei calciatori considerati fuori dal progetto tecnico, ossia Leverbe, Rolando che interessa molto al Carpi e Tavares, per il quale si prospetta un ritorno in Brasile. Resteranno tutti i titolari e anche Kownacki, che non è scontento come si dice, come sottolinea anche da Marco Giampaolo in conferenza stampa.