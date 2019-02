© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Sau, attaccante della Sampdoria, è stato intervistato dal Secolo XIX: "Lasciare Cagliari è stato strano. 20 giorni fa ero ancora lì, in un paio di giorni il mio presente ed il mio futuro sono cambiati radicalmente. Domenica per la prima volta affronterò da avversario il Cagliari. Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera in rossobù, ma non ci sono stati i presupposti. Obiettivi? Voglio conquistarmi le occasioni per giocare il più possibile e guadagnarmi la conferma per la prossima stagione".