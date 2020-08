Sampdoria, Semper può essere il vice-Audero ma non c'è l'accordo con il Chievo

Sembra essere Adrian Semper il profilo individuato in casa Samp per essere il vice Audero. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de L’Arena, non ci sarebbe però ancora l’accordo economico con il Chievo che valuta l’estremo difensore 3 milioni di euro. Il club blucerchiato vorrebbe inserire nella trattativa anche Felice D’Amico ma ci sarebbe comunque distanza sulla valutazione del giovane ex Inter. Su Semper ci sarebbero le attenzioni anche del Parma ma anche i gialloblu non raggiungerebbero la richiesta della società del presidente Campedelli.