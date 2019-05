Sampdoria, senza una svolta entro metà maggio il club resterà a Ferrero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il gruppo rappresentato da Vialli, composto da Jamie Dinan, il miliardario fondatore del fondo York, Alex Knaster, finanziere a capo del fondo Pamplona e Fausto Zanetton amico dell'ex bomber blucerchiato, sono in seconda fila nella corsa all'acquisto della Sampdoria e se vogliono provare ad operare un contro sorpasso devono quanto meno pareggiare l'offerta degli arabi di Aquilor che ha raggiunto i 115-120 milioni. Ferrero ne vorrebbe minimo 130 e negli ultimi giorni ha iniziato a parlare di futuro al ds Osti e al tecnico Giampaolo, dicendo ai propri collaboratori di essere pronto ad andare avanti perché non intenzionato a "svendere" il club. Il tempo stringe per tutti, se non arriverà una svolta entro la metà di maggio, la Samp resterà saldamente in mano all'attuale proprietario. A riportarlo è La Repubblica - Genova.