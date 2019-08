Sampdoria, si avvicina Kamano: trattativa con il Bordeaux

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato della Samp, cessione del club o no, si sblocca. Come scrive Il Secolo XIX infatti, dopo la cessione di Praet al Leicester,il club blucerchiato prova a stringere per i tre rinforzi chiesti da Di Francesco. Un'ala, un centrocampista e un attaccante. La pista più calda porta all'esterno del Bordeaux François Kamano, classe '96, autore di 10 gol in 37 partite nell'ultima Ligue 1. La Samp lavora per ridurre la distanza fra domanda e offerta.