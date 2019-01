La Sampdoria riflette sul futuro di Emil Audero. Secondo Il Secolo XIX, i blucerchiati cercano uno sconto rispetto ai 14 milioni pattuiti con la Juventus per il riscatto del giovane portiere italiano. 10-12 potrebbero essere un buon punto d'incontro, con il quotidiano che evidenzia come si tratta di uno scenario che si potrebbe concretizzare soprattutto in caso di cessioni remunerative in altri reparti.