Sampdoria, si complica il rinnovo di Ranieri. Ferrero pensa al Mihajlovic-bis

Massimo Ferrero pensa al Mihajloivic-bis. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, al momento, visto che il contratto di Ranieri è in scadenza, la panchina della Sampdoria per la prossima stagione è libera. Ferrero non sarebbe disposto a rinnovare Ranieri alle stesse cifre attuali, ma solo eventualmente con un consistente sconto. Il tecnico da questo punto di vista sembrerebbe invece irremovibile. Per questo motivo il presidente blucerchiato pensa al serbo, l'allenatore al quale è rimasto più legato. Mihajlovic è legato al Bologna fino al giugno del 2023 e guadagna circa 2 milioni a stagione, teoricamente fuori dai parametri blucerchiati, ma negli ultimi tempi sono emersi, e sono stati anche scritti, alcuni scricchiolii tra il tecnico, la proprietà e l'ambiente, che potrebbero anche creare i presupposti per prendere in considerazione una cessazione anticipata del rapporto.