Sampdoria, si guarda tra gli svincolati: tentazione Marchisio

Sirene di mercato per Antonio Floro Flores. L’attaccante che si è da poco svincolato dal Chievo Verona, è un’idea del Crotone. Ci sono stati dei contatti. Floro Flores nei pensieri di Stroppa. E sullo sfondo Livorno, Spezia e Pescara...

TMW - Crotone, contatto per Floro Flores

Le pagelle al mercato - Foggia, il ritorno di Iemmello per il -8

Il Secolo XIX: "Bidaoui, biennale e bonus per gli assist"

Le pagelle al mercato - Hellas, la favorita per la vittoria finale

Serie B, disposto il minuto di silenzio per le vittime di Genova

Le pagelle al mercato - Padova, per l'attacco innesto in extremis?

Le pagelle al mercato - Palermo, Nesto leader per il ritorno in A

Le pagelle al mercato - Perugia, restyling totale "made in Nesta"

Le pagelle al mercato - Salernitana, dagli svincolati una marca in più

Novara e Pro Vercelli sullo svincolato Laverone. Ma solo in caso di B

Lecce, Costa Ferreira ceduto in prestito al Trapani

Crotone, intesa con Mirko Esposito per la risoluzione contrattuale

Crotone, Vaisanen: "Ho trovato una famiglia, non vedo l'ora di iniziare"

Crotone, contatto per Floro Flores

Chiuso il mercato, la Sampdoria valuta la possibilità di inserire un calciatore svincolato nella rosa di Marco Giampaolo. Il Secolo XIX scrive che c'è la tentazione legata a Claudio Marchisio , 32enne appena svincolato dalla Juventus già seguito dai doriani negli ultimi giorni di campagna acquisti. L'entourage nega così come la dirigenza blucerchiata, ma l'idea potrebbe essere interessante per il centrocampo genovese.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy