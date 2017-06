Sampdoria, si lavora per arrivare a Meré

© foto di Andrea Piras

Secondo quanto raccolto da Sky la Sampdoria si avvicina a Jorge Meré, difensore in uscita dallo Sporting Gijon. Una clausola del contratto prevede che in caso di retrocessione il giocatore possa trasferirsi in prestito con diritto di riscatto all'estero. Classe 1997, il centrale si sta mettendo in mostra in questi Europei Under 21 con la Spagna.