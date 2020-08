Sampdoria, si programma il futuro: prima i rinnovi e poi le cessioni

Prima i rinnovi e le cessioni. La Sampdoria si prepara ad intervenire sul mercato. Sono trascorse poco più di due settimane dalla fine di una stagione travagliata e complicata ma culminata con la salvezza a quattro giornate dalla fine. Adesso è tempo di guardare avanti e il club di Corte Lambruschini vuole ripartire con l'obiettivo di non soffrire più come nel passato campionato. La colonna portante della costruzione blucerchiata sarà rappresentata da Claudio Ranieri, vero artefice dell’impresa sportiva. Il tecnico ha ancora un anno di contratto e sarà lui a guidare l’anno prossimo la squadra verso un campionato che, si augurano i tifosi, sia più tranquillo rispetto a quello appena trascorso.

Da chi ripartire? - Chi saranno gli elementi che si ritroveranno a Bogliasco a fine mese? Il ds Carlo Osti è già a caccia di nuovi profili ma prima di puntare il mercato in entrata, è necessario creare un tesoretto ricavato dalle cessioni. Karol Linetty dovrebbe essere uno degli elementi che verranno sacrificati. Il centrocampista polacco potrebbe raggiungere al Torino Marco Giampaolo che, proprio all’ombra della Lanterna, lo ha lanciato nella nostra Serie A. Anche Omar Colley potrebbe essere in bilico. Il difensore, che viene valutato circa 15 milioni più bonus, ha diversi estimatori in Premier League mentre Murru potrebbe ritornare al Cagliari dove ritroverete Eusebio Di Francesco.

I rinnovi - Situazione delicata anche per quanto riguarda i giocatori che andranno in scadenza il prossimo 31 agosto. Dopo aver trovato l'intesa per il prolungamento fino al 2022 per Maya Yoshida, il mirino adesso è puntato su Federico Bonazzoli e Gaston Ramirez. I due giocatori potrebbero presto trovare un'intesa per la loro permanenza a Genova mentre ci sarà anche Albin Ekdal, il metronomo della manovra blucerchiata, che andrà in scadenza al termine della stagione mentre Seculin farà ritorno al Chievo. Giorni intensi in casa Sampdoria. C’è la futuro da programmare.