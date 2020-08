Sampdoria, si prova a blindare Bonazzoli ma occhio all'Inter

La Sampdoria nei prossimi giorni proverà a blindare Federico Bonazzoli, che non disdegna l'idea di legarsi ulteriormente ai blucerchiati. Sullo sfondo però resta anche l'Inter, club in cui il 23enne è cresciuto e che potrebbe provare a riportarlo in nerazzurro anche in ottica lista Champions, un po' come accaduto a Biraghi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.