Sampdoria, Silvestre nel mirino del Parma. C'è anche il Bologna

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La promozione in Serie A è freschissima ma è già iniziato il tam tam mediatico di nomi per il mercato del Parma. Stando a Gazzamercato i crociati seguono con interesse il profilo di Matias Silvestre, dato che in estate potrebbe materializzarsi l’addio tra la Sampdoria e l’esperto difensore argentino. Un profilo che piace non solo agli emiliani gialloblù, ma anche al Bologna e alla SPAL. Il Secolo XIX conferma l'interesse ducale ma in contrapposizione a quello del Cagliari, che ha però come priorità la ricerca di un nuovo allenatore.