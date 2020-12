Sampdoria, sono troppi i cali nei secondi tempi: 16 gol su 22 subiti dopo l'intervallo

La storia si ripete. La Sampdoria esce con zero punti anche dal "Diego Armando Maradona" contro il Napoli di Gennaro Gattuso. E' chiaro che i valori tecnici e di gioco sono differenti, questo va sottolineato come del resto va evidenziato come la squadra ha saputo imbrigliare l’avversario per un tempo passando in vantaggio meritatamente con Jankto. Un’altra gara dai due volti dunque quella dei ragazzi di Claudio Ranieri che non vincono dal 24 ottobre scorso e nelle ultime sei uscite ufficiali hanno conquistato soltanto due punti, frutto di due pareggi nel derby e contro il Torino. Sono quattro le sconfitte, cinque se si aggiunge anche la stracittadina di Coppa Italia, un trend negativo per una squadra che non riesce a dare continuità all’interno della stessa partita e non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel.

16 gol su 22 nei secondi tempi - Sono troppi i gol incassati dai blucerchiati nelle seconde frazioni di gara che hanno compromesso l’andamento all’interno delle partite e hanno gettato alle ortiche punti importanti specialmente contro avversari diretti nella lotta per la permanenza in Serie A. Sulle 22 volte in cui Audero ha dovuto raccogliere il pallone in rete, 19 in campionato e tre in Coppa Italia, ben 16 sono state nelle seconde frazione di gara e 12 negli ultimi 20-25 minuti del match. Un filo rosso che riunisce tutte le reti subite dalla squadra di Claudio Ranieri che spesso accusa una flessione vedendo sfumare via il risultato da situazioni di vantaggio.

Dalla Juve al Napoli - Contro la Juventus Bonucci e Ronaldo, reti ininfluenti ai fini del risultato, hanno segnato al 78' e all’85'. La rimonta del Benevento alla seconda giornata è stata certificata fra il 72' e l’88' mentre Vlahovic a Firenze aveva riaperto il match al 72' così come Zapata ha segnato il rigore del momentaneo 1-2 all'80'. A Cagliari i gol di Joao Pedro e Nandez sono arrivati al 48’ e al 69’ mentre il sorpasso di Orsolini è stato realizzato al settimo della ripresa. Il Torino ha pareggiato i conti con Meité al 77' così come il raddoppio del Milan con Castillejo. Infine la rimonta di Napoli, firmata da Lozano e Petagna, è arrivata al 53' e al 68'. La tradizione negativa prosegue anche in Coppa Italia con il derby che sfuma nei secondi quarantacinque minuti con i gol di Scamacca, doppietta per lui, e di Lerager che arrivano fra il 60' e il 72'.

Domani il Verona senza Thorsby - Adesso però non c'è tempo per leccarsi le ferite perchè il calendario mette di fronte ai blucerchiati una sfida difficile ma che va affrontata con lo spirito di chi deve lottare per salvarsi, ovvero col coltello fra i denti. Alle 20.45, la squadra di Claudio Ranieri farà visita al Verona di Ivan Juric senza però una pedina importante per il centrocampo. Morten Thorsby sarà squalificato e non sarà della partita. Con ogni probabilità potremo vedere il doppio play in mezzo al campo con Adrien Silva ed Ekdal ma ci potrebbero essere altre alternative. Le decisioni finali spetteranno all’allenatore ma cosa non dovrà mai mancare è attenzione e concentrazione. Che devono durare per tutti i 90 minuti. Solo così la Sampdoria potrà rialzarsi.