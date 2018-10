Sampdoria-SPAL, botta e risposta in quattro minuti: 1-1 all'intervallo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un bel primo tempo giocato a viso aperto a Marassi fra Sampdoria e SPAL. Pari dopo i primi 45', risultato che al momento sta un po' stretto ai blucerchiati che pagano un errore individuale, quello di Audero in occasione del vantaggio di Alberto Paloschi. L'attaccante scuola Milan, lanciato da Semplici per la prima volta titolare in questa stagione, approfitta di un'incertezza del portiere su conclusione di un Lazzari particolarmente in palla. Blucerchiati che potevano aprire le danze con Barreto e che si sono visti annullare un gol di Quagliarella sullo 0-0, e che non si sono demoralizzati dopo il gol subito trovando il pareggio dopo quattro minuti al termine di una splendida azione corale: cross di Defrel, sponda di testa di Quagliarella, inserimento vincente di Linetty che trova uno splendido tiro al volo che supera Gomis. Partita incattivitasi nell'ultima parte della prima frazione, al punto che si contano tre cartellini gialli (Felipe, Everton Luiz ed Ekdal) fra il 37' e il 40'.