Sampdoria-SPAL, formazioni ufficiali: Paloschi titolare, fuori Antenucci

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-SPAL. Fuori Ramirez, avanzato Praet sulla trequarti e spazio a Linetty a centrocampo. Semplici lancia Paloschi dal 1'. Panchina per Antenucci. SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Barreto;...

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Djourou, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Everton Luiz, Valoti, Costa; Paloschi, Petagna. A disp. Poluzzi, Milinkovic-Savic, Simic, Vicari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Antenucci, Moncini, Dickmann, Murano, Fares. All. Semplici.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Barreto; Praet; Quagliarella, Defrel. A disp. Rafael, Belec, Sala, Colley, Leverbe, Tavares, Ferrari, Rolando, Vieira, Ramirez, Jankto. All. Giampaolo.

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

