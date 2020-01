Sampdoria-SPAL, i voti ai tecnici: Ranieri è il 'Normal One', Corini travolto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sampdoria-Brescia 5-1 (12’ Chancellor, 34’ Linetty, 48’ Jankto, 69’ rig. e 92' Quagliarella, 77' Caprari)

Manita della Sampdoria contro il Brescia. La squadra di Claudio Ranieri inizia timida e passa in svantaggio, ma è brava a rialzare subito la testa, conquistando il pallino del gioco e dominando i suoi avversari con un 5-1 finale che non lascia spazio a recriminazione alcuna.

CLAUDIO RANIERI 7,5 - Il ‘Normal One’ ha stabilizzato le condizione critiche, pericolosamente critiche, della Sampdoria di Di Francesco. Questa squadra, oggi, ha un’anima, ma anche e soprattutto delle idee di gioco che riesce a proporre in campo. Giusto continuare a puntare sul giovane Chabot in difesa, non tradisce neanche la scelta Regini dopo quattro mesi di assenza in Serie A. Là davanti, poi, il tandem Quagliarella-Gabbiadini è quello più affiatato, con Caprari pronto a entrare e incidere a gara in corso proprio come col Brescia. Ora a +5 sulla zona retrocessione, la Samp di Ranieri questo pomeriggio può così aver finalmente svoltato la sua stagione.

EUGENIO CORINI 5 - Fa quel che può, ma le assenze di Tonali e Cistana si fanno sentire non poco. Al suo Brescia manca l’esperienza, lo dimostrano il vantaggio gestito male e soprattutto i primi tre gol “concessi” alla Sampdoria. Peccati di gioventù, ci riferiamo in particolare a quelli di Mateju (errori sull'1-1 e l'1-2) e Mangraviti (mano in area per il rigore dell'1-3), che non possono però essere più tollerati se le Rondinelle vogliono davvero mantenere la categoria. Anche perché, pure stavolta, mister Corini aveva messo in campo la miglior squadra possibile, una formazione ordinata e brava almeno nel primo tempo a chiudere gli spazi con grande efficacia. Voto 5, dunque, solamente per un passivo pesantissimo.