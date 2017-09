Sampdoria, Strinic: "Genova piazza caldissima. Voglio fare bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Strinic, nuovo terzino della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei blucerchiati, esprimendo le sue considerazioni sulla nuova avventura: "Sono contentissimo di essere arrivato qui. Volevo ringraziare Ferrero, che mi ha dato questa opportunità. Voglio dare tutto per questa maglia, per i miei tifosi e per il presidente. Sono contento, ora voglio fare belle cose qui. Nel mio ruolo ci sono stati tanti calciatori importanti nella Sampdoria, ma questo è uno stimolo per fare meglio. Abbiamo giocato due o tre volte a Marassi e so che è sempre caldo. I tifosi sono pazzi per il calcio e questo mi piace. Sarri e Giampaolo? Ho sentito che sono simili per il lavoro e per i giocatori che utilizzano. Con entrambi si lavora tanto in fase difensiva. Con Sarri abbiamo seguito questa linea per due anni, che è molto importante. Anche qua devo continuare così, dando tutto. Per un paio di giorni mi sono allenato da solo, quindi ci vorrà un pochino di tempo per essere al massimo".