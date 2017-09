Sampdoria, Strinic già pronto per l'esordio. Grazie agli insegnamenti di Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primi allenamenti con la maglia blucerchiata per i due neo-acquisti, Duvan Zapata ed Ivan Strinic. Gli ultimi due arrivi hanno preso confidenza con i compagni di squadra e il lavoro richiesto dal tecnico Marco Giampalo che, come riporta Il Secolo XIX, non è tanto diverso da quello svolto a Napoli sotto la guida di Maurizio Sarri. Per questo motivo sembra scontato l'impiego dal primo minuto soprattutto del terzino nel match contro la Roma della settimana prossima.