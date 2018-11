Sampdoria, su Andersen inserimento del Tottenham

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Inter e Juventus su Joachim Andersen, difensore che sta facendo benissimo con la maglia della Sampdoria. Su di lui c'è anche il Tottenham, pronto a inserirsi in corsa. La valutazione sta lievitando di settimana in settimana, mentre i blucerchiati non lo ritengono cedibile, perlomeno non a gennaio.