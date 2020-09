Sampdoria, su Murillo c'è sempre il Celta Vigo: il club spagnolo torna alla carica

Il Celta Vigo potrebbe presto tornare alla carica per Jeison Murillo. Il Celta ha definito la cessione della punta Pione Sisto ai danesi del Midtjylland per circa 3 milioni. Una cifra che potrebbe essere utile per arrivare al centrale blucerchiato, biettivo per la difesa chiesto dal tecnico Oscar Garcia.