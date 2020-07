Sampdoria, tensione alta e incitamenti continui: come Ranieri tiene tutti sulla corda

Ogni squadra ha bisogno del suo condottiero. Quello della Sampdoria si chiama Claudio Ranieri. Arrivato con la formazione blucerchiata ultima in classifica, peggior attacco del campionato e difesa che subiva tanto. Troppo. Al suo approdo all’ombra della Lanterna, sor Claudio ha saputo dare una quadratura cambiando modulo e variando dal 4-4-2 al 4-3-1-2, nel periodo pre lockdown, fino alla difesa a tre e all’attuale 4-4-1-1.

Gli incitamenti di Ranieri - Sempre in piedi davanti alla sua panchina, il tecnico romano guida la propria squadra con i suoi incitamenti e i rimproveri che si sentono forte a chiaro a causa delle partite a porte chiuse. "Chiudi!", "Scala", sono le parole che arrivano fino in tribuna stampa. Guida i suoi ragazzi come avesse il joystick in mano. "Esce", "Venite fuori!" quando la squadra difende. "Non scappate" quando invece i blucerchiati devono imbastire l’azione offensiva.

Attenzione in campo - Niente campanella. Niente dilly-ding dilly-dong ma tono di voce alto con l’intenzione sempre di richiamare all’ordine. Nel momento del bisogno, il mister blucerchiato ha sempre tenuto alta la tensione sia fuori, con le sue dichiarazioni, sia dentro al campo. "Mangialo!" a sei minuti dalla fine e "Non lasciamoli uscire!" nel recupero sono solo un esempio. Non c’è un millimetro da mollare. Anche dopo due vittorie consecutive, risultato mai ottenuto dalla Sampdoria in questa stagione. Quando in ballo c’è la salvezza ogni partita è una battaglia. Indipendentemente dall’avversario.