© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Morten Thorsby, centrocampista norvegese in forza alla Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rivelando anche la sua anima ambientalista: “Il cambiamento climatico è una questione importante. Non è più un problema del futuro ma è davanti ai nostri occhi. Bisogna cambiare ora, perché più aspettiamo e peggio è. Dobbiamo fare tutti di più per spingere i vari paesi a occuparsi della questione.Uso l'auto elettrica e cerco di non prendere mai l'aereo anche se con la squadra a volte è impossibile, devo farlo per raggiungere destinazioni lontane. Quando la Sampdoria mi ha acquistato sono venuto in Italia dalla Norvegia in macchina”.

Inevitabile spendere due parole anche per Greta Thunberg, che da più di un anno si batte attivamente per sensibilizzare il mondo sui cambiamenti climatici: “Si batte per avere un futuro. Il suo merito è quello di aver creato un movimento mondiale. Ha portato a manifestare milioni di giovani. Questo è molto importante perché non abbiamo più tanto tempo”.