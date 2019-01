Fonte: sampdorianews.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da ieri ufficialmente un giocatore della Sampdoria a partire dalla prossima stagione, Morten Thorsby ha espresso a TV2.no le sue sensazioni riguardo il trasferimento:

"Sono molto felice che sia stato finalmente completato. È bello che il futuro sia ora chiaro, ora posso concentrarmi sui prossimi sei mesi a Heerenveen, ed è importante che la mia attenzione sia lì. Ci si sente sempre un po' insicuri se si ha il contratto in scadenza tra sei mesi, quindi è positivo che ora ci sia chiarezza. L'Italia andrà bene per me e sono molto contento della Sampdoria. È un grande club che ha dimostrato di essere bravo con i giovani giocatori e di permettere loro di svilupparsi ulteriormente. Ultimamente ho visto molte partite, il loro sistema di gioco mi si adatta molto bene e ne sono molto contento".