Sampdoria, Thorsby maratoneta: sempre in campo per Ranieri e secondo come km percorsi

vedi letture

Sempre lì. Lì nel mezzo. Morten Thorsby lo si può trovare sempre a lottare con tanta generosità su ogni pallone. Il centrocampista norvegese dallo spirito ambientalista è un elemento importante nella scacchiera di mister Claudio Ranieri. Sempre a caccia dei palloni alti, sfrutta le sue lunghe leve e la sua elevazione per raccogliere i rinvii di Audero e dei portieri avversari per indirizzarli verso le proprie punte. Non solo. Nell’ultimo turno di campionato, il numero 18 doriano ha realizzato il suo terzo gol in stagione sigillando il risultato sul 3-1 nel match di sabato scorso contro il Verona. Uno stacco che ha beffato un non perfetto nell’uscita Silvestri e pallone in fondo al sacco. Questa volta è tutto regolare. Contro il Napoli infatti ha gonfiato la rete ma la spinta su Koulibaly, più forse anche un’ostruzione di Keita su Ospina, aveva portato il direttore di gara ad annullare la rete.

Secondo per km percorsi - "Lavorare sui polmoni". Canta così Luciano Ligabue nella sua celebre "Una vita da mediano". E i polmoni del norvegese sono carichi di ossigeno. Thorsby infatti è al secondo posto per km percorsi in campo. Una media di ben 11,66 a partita, il centrocampista blucerchiato è alle spalle dell’interista Marcelo Brozovic, con 11,96 km a gara, e davanti a giocatori del calibro di Sergej Milinkovic-Savic, quarto a quota 11,458, e Nicolò Barella, quinto a 11,357 km. In una squadra c'è bisogno anche di questo. Di giocatori che facciano densità in mezzo al campo nel tentativo di spezzare l’azione avversaria. Sono infatti 213 i recuperi in stagione del ragazzo che lo proiettano al 12° posto nella speciale graduatoria e primo fra i centrocampisti, visto che i primi undici sono tutti difensori.

Sempre in campo - "Il simbolo della Sampdoria operaia", come ha detto anche Ranieri nella conferenza stampa post Hellas. E il tecnico romano difficilmente ha rinunciato a lui. Anche solo per pochi istanti. Thorsby infatti è stato sempre impiegato quando disponibile in questa stagione. Sono infatti 2358 i minuti complessivi disputati per un totale di 30 partite, 28 in campionato e due in Coppa Italia, 25 dal primo minuto e cinque e gara in corso. Le uniche assenze sono state nel match di andata contro il Verona per somma di ammonizioni, nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio per influenza e nel derby di ritorno per una febbre che, per fortuna, non si è rivelata poi essere Covid.