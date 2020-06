Sampdoria, Thorsby: "Nel primo tempo abbiamo avuto paura. Felice per il gol"

Morten Thorsby ha segnato il primo gol in Serie A nella sconfitta di ieri contro l'Inter. Ecco il suo commento dopo il match ai microfoni del sito ufficiale: "Sono molto contento per il gol. Con un po' di fortuna mi sono trovato nel posto giusto per segnare. Sono contento anche del secondo tempo della squadra. Il primo tempo abbiamo giocato con paura. E' difficile contro l'Inter ma siamo più forti di così, nel secondo tempo si è vista un'altra versione della nostra squadra, quella che dovremo mettere in campo nella prossima partita. Dobbiamo giocare con più energia e con meno paura. Abbiamo tanto talento in questa squadra e dobbiamo giocare bene anche con le squadre forti come l'Inter. Giocare senza pubblico è strano, ma lo è per tutti, soprattutto in uno stadio come San Siro. Questa è la situazione per le prossime settimane e noi dobbiamo trovare il ritmo partita per fare bene anche senza pubblico".