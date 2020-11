Sampdoria, Thorsby: "Siamo molto amareggiati. Contento per il gol, ma potevo farne altri"

Aveva segnato l'illusorio gol del vantaggio Sampdoria, il centrocampista Morten Thorsby, che dopo la partita persa in casa contro il Bologna ha parlato così ai microfoni del club blucerchiato: "Siamo tutti delusi adesso, perché abbiamo iniziato bene, giocando un buon primo tempo contro un Bologna che gioca uno contro uno a tutto campo. L'autogol è un episodio che purtroppo può capitare, Il secondo tempo è stato una battaglia con tanti duelli. Siamo molto amareggiati ma abbiamo ancora due partite importanti questa settimana. Sono contento per il gol, perché abbiamo lavorato in allenamento per questo movimento, voglio fare più realizzazioni su corner perché di testa sono forte. Purtroppo nel secondo tempo ho avuto qualche occasione da gol ma non sono riuscito a fare abbastanza, sono insoddisfatto ma dobbiamo guardare avanti perché è una settimana rilevante. Sia noi che il Bologna avevamo diversi giocatori in nazionale, con il calcio di adesso è così, ora abbiamo il tempo per ripartire e imparare dai nostri errori. Dobbiamo fare una grande partita giovedì e contro il Torino".