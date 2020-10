Sampdoria, Thorsby: "Vorrei un derby al mese. Non partiamo favoriti, il Genoa ci misurerà"

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista al Secolo XIX in vista del derby contro il Genoa: "Non accetto il ruolo di favorito, come non lo accetto per nessuna partita. Le recenti vittorie ci hanno dato fiducia, ci dicono che stiamo lavorando bene. Il Genoa ci misurerà ulteriormente. Vorrei giocare un derby al mese e sono contento che a novembre ce ne siano due. Me li godrò, sai che storia sarebbe vincerli entrambi...". Infine sull'assenza dei tifosi e sulle norme anti-Covid: "Dobbiamo cercare di non fermare il campionato nonostante tutti siamo un po' preoccupati perché i contagi salgono. Sentiamo la necessità di tornare alla normalità, bisogna trasmettere ottimismo".