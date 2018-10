Sampdoria, Tonelli: "Cerchiamo il salto di qualità, sarà un buon test"

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-SPAL. Fuori Ramirez, avanzato Praet sulla trequarti e spazio a Linetty a centrocampo. Semplici lancia Paloschi dal 1'. Panchina per Antenucci. SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Barreto;...

L'Equipe in prima pagina: "Il Lille straccia il Marsiglia"

Tutti pazzi per Pepé, ma a gennaio non parte: "Ho una missione col Lille"

Man United, Mourinho: "Io a rischio? Non credo". Ma non smentisce Zizou

Terry a Mosca per lo Spartak, ma solo come... spettatore

Man United, possibile rivoluzione a luglio: 12 giocatori in scadenza

Real Madrid, Lopetegui: "Sensazioni positive, Ramos out per mia scelta"

Manchester City, Guardiola sorride: De Bruyne torna in gruppo

Young Boys, Seoane: "Dispiace non ci sia Ronaldo"

Barcellona, rinnovo per Munir: oggi o domani summit decisivo

B. Dortmund, il nuovo Ibra ai margini: possibile prestito per Isak

Porto, Herrera sogna in grande: "Voglio vincere qui la Champions"

Juve, Barzagli: "Vogliamo arrivare in fondo. Dispiace per Marotta"

Plzen, Vrba: "Roma forte. Peccato che Dzeko non sia diventato ceco"

Real Madrid, Courtois: "Emozionante sentire i cori del Bernabeu per me"

Barça, Bartomeu: "Guardiola un genio. Per lui porte sempre aperte"

Lorenzo Tonelli , difensore della Sampdoria, prima della partita con la SPAL è intervenuto al microfono di Sky Sport : "L'importante è non prendere gol e mantenere questa linea difensiva su questo livello. Pian piano muovendo la palla con le nostre qualità il gol viene. Avendo rallentato in queste ultime due partite avranno bisogno della vittoria, di punti, quindi partiranno forte. Questo è uno dei problemi maggiori. Inoltre è una squadra che deve salvarsi, quindi giocherà ogni gara al massimo. Noi dobbiamo fare questo salto di qualità di cui parliamo da un mese a questa parte, sarà un buon test".

