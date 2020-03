Sampdoria, Tonelli: "Credo che si debba reagire alle difficoltà e non assecondarle"

vedi letture

Lorenzo Tonelli, come tutta la Sampdoria, sta vivendo a casa questo periodo delicato. Il difensore blucerchiato ha raccontato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX le sue sensazione sull'emergenza COVID-19: "Non sono il tipo che si lascia prendere dal panico, ovvio che la preoccupazione c'è, soprattutto per i miei figli, Matia e Sofia, per credo che si debba reagire alle difficoltà e non assecondarle. Somiglianze fra quarantena e infortunio? E' molto diverso. Questo clima di incertezza crea una sorta di stop anche a livello mentale. Quando sei infortunato l'obiettivo è rientrare il prima possibile, ora cerchi di non perdere la condizione fisica ma prepararti senza sapere se e quando si giocherà è dura".