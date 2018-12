Sampdoria, Tonelli: "Pressioni? No, piuttosto c'è voglia di fare bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria ed ex Empoli, ha parlato a pochi minuti di distanza dalla partita tra le due squadre, che lo vedrà tra i protagonisti in campo. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: "Compito nostro giocare come abbiamo fatto con il Parma ma non dobbiamo avere pressioni. Sappiamo quello che dobbiamo fare, lavoriamo tanto in settimana. Ci sarà piuttosto la voglia di far bene".