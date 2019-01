© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Sampdoria Lorenzo Tonelli ha parlato così ai canali ufficiali dei blucerchiati dopo il pareggio di Firenze: "La Fiorentina è un'ottima squadra. Riuscire a fare risultato al Franchi non è mai facile. C'è da recriminare però per non essere riusciti a esprimere il nostro gioco. C'è molto rammarico, ma ripartiamo da questo punto. Così non va tanto bene, anche se c'è stata una reazione. In superiorità numerica non avremmo dovuto concedere tutti questi spazi ai viola, questo mi lascia arrabbiato. Prendere il 3-3 alla fine poi ci ha dato tanta amarezza".