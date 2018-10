Sampdoria, Tonelli: "Vittoria su un campo difficile. Felice per il gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria autore del gol vittoria contro l'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale al termine del match: "È stata una vittoria importantissima su un campo difficile, ottenuta peraltro contro una diretta concorrente. Sono contento per aver segnato ma ancora di più per non aver subito gol. Lavoro e organizzazione portano i risultati: la solidità difensiva ci aiuta a esprimere il calcio che vuole il mister, giocare palla a terra e in velocità. La sosta? Ci servirà per riposare, recuperare energie e riordinare le idee".