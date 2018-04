© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Torreira, centrocampista della Sampdoria, è intervenuto prima del match contro la Lazio. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Ieri ci sono stati dei risultati positivi per noi, oggi arriviamo qui con tanta fiducia, sappiamo che entrambe le squadre hanno un obbiettivo in testa: entrare nel torneo europeo. Sarà una bellissima opportunità, dobbiamo approfittarne, sappiamo che oggi dobbiamo affrontare una squadra molto forte, ma siamo venuti qui per fare la nostra partita".