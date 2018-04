© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro la Lazio, il giocatore della Sampdoria Lucas Torreira ha presentato così la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: “La Lazio e la Samp sono due squadre che fanno un gioco molto pulito. Oggi sarà una grandissima gara, vogliamo fare la nostra prestazione e cercare di portare qualche punto a casa, per noi sarebbe molto importante. I risultati di ieri ci danno più carica per conquistare un posto in Europa League, oggi fare risultato sarebbe molto importante per raggiungere il nostro obiettivo”.