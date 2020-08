Sampdoria, trattativa per il rinnovo di Bonazzoli: Fiorentina alla finestra per l'attaccante

La Fiorentina guarda in casa Sampdoria per l'attacco. Come scrive La Gazzetta dello Sport, gli uomini mercato della società viola hanno messo gli occhi su Federico Bonazzoli, giovane attaccante che sta trattando con i blucerchiati il rinnovo. Il classe '97 ha un contratto valido fino al 2021 e per lui c'è la fila: tra tutte le squadre, la Fiorentina è la più attiva.