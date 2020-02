Sampdoria, tre giocatori in scadenza: sono Barreto, Bertolacci e Yoshida

Sono tre i giocatori in scadenza contrattuale a giugno, per la Sampdoria. Si tratta di Andrea Bertolacci, Edgar Barretto e Maya Yoshida. Il paraguagio ha già ricevuto alcune proposte da parte della società, mentre per gli altri due c'è un'opzione da fare eventualmente valere per il prossimo campionato. A riportarlo è Il Secolo XIX.